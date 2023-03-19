Селищного голову з Херсонщини судитимуть за те, що став "головою" окупованого РФ району: хто це

Генічеська окружна прокуратура затвердила та скерували до суду обвинувальний акт стосовно Новотроїцького селищного голови Петра Збаровського. Про це повідомляють у Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, яке здійснювало управління Служби безпеки України в Херсонській області, обвинувачений, знаючи про агресивні воєнні дії Росії проти України та окупацію Херсонської області, добровільно погодився співпрацювати з ворогом.

У березні 2022 року він обійняв посаду так званого "голови військово-цивільної адміністрації Нижньосірогозького району" у незаконно створеному органі управління, про що заявив місцевому населенню під час зустрічі у будинку культури.

Після призначення Збаровський схиляв керівників державних установ та закладів до співпраці з окупантами. У взаємодії з представниками окупаційної влади держави-агресора він виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, здійснював загальне керівництво закладами освіти, культури та охорони здоров’я.

Окрім цього, чоловік надав інтерв’ю російському ЗМІ, в якому "просував наративи, притаманні ворожій пропаганді". Зрештою йому інкримінували частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу.

Зазначимо, що Збаровський на виборах 2020 року балотувався від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя". Раніше він також балотувався до Верховної Ради, зокрема в 2014 році - у місцевому одномандатному округу від партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна".

В 2006 році він балотувався до Ради за списком "Опозиційного блоку "Не так!" (до нього входили, зокрема, очолювана тоді Віктором Медведчуком Соціал-демократична партія України (об'єднана) та партія "Всеукраїнське об'єднання "Центр", перейменована в 2016 році на ОПЗЖ).

Нагадаємо також, що Нижньосірогозький район, як і сотні інших, за українським адміністративним поділом був ліквідований в рамках реформи 2020 року, втім російські окупанти використовують у захоплених регіонах старий поділ.

І його територія, і територія Новотроїцької громади наразі залишається окупованою російськими військами. Втім, ще 19 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський утворив Новотроїцьку селищну військову адміністрацію, призначивши її начальником Сергія Перетятька. 3 листопада останньому було надано повноваження з одноосібного керування громадою.

Зазначимо, що зараз усі справи, підсудні судам Херсонської області слухаються судами Одеської області, головним чином в самій Одесі. Планувалося, що з 1 лютого запрацюють суди на деокупованій правобережній частині регіону, розглядаючи там же справи щодо інших районів Херсонщини, однак через обстріли з боку окупантів реалізацію такого плану було відтерміновано спочатку до 1 березня, а наразі до 1 квітня.