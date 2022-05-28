Из-за банкротства Шри-Ланка будет покупать российскую нефть

Шри-Ланка получает российскую сырую нефть, которую она будет использовать для производства топлива, поскольку обанкротившаяся страна сталкивается с катастрофической нехваткой всего — от бензина до дизельного топлива.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Российский сорт Siberian Light будет перерабатываться на нефтеперерабатывающем заводе Ceylon Petroleum Corp. в Сапугасканде. Об этом заявил в телефонном интервью с изданием председатель правления компании Сумит Виджесингхе. Единственный нефтеперерабатывающий завод страны должен получить сырую нефть 28 мая, что позволит перезапустить его впервые более чем за два месяца.

"Нефтеперерабатывающий завод в Сапугасканде начнет работу впервые с 20 марта с завтрашней разгрузкой сырой нефти. Нефтеперерабатывающий завод начнет производить мазут через шесть дней", — добавил министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера в Твиттере 27 мая.

Напомним, ранее на мировых рынках цена на нефть марки Brent поднялась в четверг до самого высокого уровня с конца марта — до $117,25 за баррель.