Цены на нефть достигли двухмесячного максимума из-за войны в Украине

На мировых рынках цена на нефть марки Brent поднялась в четверг до самого высокого уровня с конца марта — до 117,25 доллара за баррель, сообщает CNN.

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Таким образом, Brent подорожала на 2,8%, до максимального показателя с 28 марта. Нефть дорожает на фоне войны в Украине и попыток ЕС ввести эмбарго на российские энергоносители.

"Цены на нефть продолжают расти, и трудно понять, почему это не будет продолжаться, если будет введено нефтяное эмбарго", — считает ведущий аналитик по нефти в американской компании данных и аналитики Kpler Мэтт Смит.

Цены на нефть остаются значительно ниже максимального уровня, установленного в марте, после начала полномасштабной российско-украинской войны. В начале марта цена на нефть марки Brent достигла максимума в 139,13 доллара за баррель, а цена на нефть в США достигла 130,50 доллара за баррель.

"Сейчас мы имеем упорядоченное поднятие вверх, а не какой-то скачок цен, вызванный паникой, — отметил Смит.

К слову, Евросоюз намерен диверсифицировать поставки энергоресурсов, чтобы отказаться от импорта из РФ. Эмбарго на российскую нефть — один из главных и самых сложных пунктов нового санкционного пакета.

Однако пока министры иностранных дел стран Европейского Союза не смогли добиться общей позиции по шестому пакету санкций против страны-агрессора. Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России в настоящее время блокирует только Венгрия. Она готова его поддержать за 18 млрд евро инвестиций.

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