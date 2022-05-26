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Цены на нефть достигли двухмесячного максимума из-за войны в Украине
На мировых рынках цена на нефть марки Brent поднялась в четверг до самого высокого уровня с конца марта — до 117,25 доллара за баррель, сообщает CNN.
Таким образом, Brent подорожала на 2,8%, до максимального показателя с 28 марта. Нефть дорожает на фоне войны в Украине и попыток ЕС ввести эмбарго на российские энергоносители.
"Цены на нефть продолжают расти, и трудно понять, почему это не будет продолжаться, если будет введено нефтяное эмбарго", — считает ведущий аналитик по нефти в американской компании данных и аналитики Kpler Мэтт Смит.
Цены на нефть остаются значительно ниже максимального уровня, установленного в марте, после начала полномасштабной российско-украинской войны. В начале марта цена на нефть марки Brent достигла максимума в 139,13 доллара за баррель, а цена на нефть в США достигла 130,50 доллара за баррель.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Сейчас мы имеем упорядоченное поднятие вверх, а не какой-то скачок цен, вызванный паникой, — отметил Смит.
К слову, Евросоюз намерен диверсифицировать поставки энергоресурсов, чтобы отказаться от импорта из РФ. Эмбарго на российскую нефть — один из главных и самых сложных пунктов нового санкционного пакета.
Однако пока министры иностранных дел стран Европейского Союза не смогли добиться общей позиции по шестому пакету санкций против страны-агрессора. Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России в настоящее время блокирует только Венгрия. Она готова его поддержать за 18 млрд евро инвестиций.
Фото: ua.depositphotos.com