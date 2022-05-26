Ціни на нафту досягли двомісячного максимуму через війну в Україні

На світових ринках ціна на нафту марки Brent піднялася в четвер до найвищого рівня з кінця березня - до 117,25 доларів за барель, повідомляє CNN.

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Таким чином, Brent подорожчала на 2,8% до максимального показника з 28 березня. Нафта дорожчає на тлі війни в Україні та через спроби ЄС запровадити ембарго на російські енергоносії.

"Ціни на нафту продовжують зростати, і важко зрозуміти, чому це не продовжуватиметься, якщо буде введено нафтове ембарго", - вважає провідний аналітик з нафти в американській компанії даних та аналітики Kpler Метт Сміт.

Ціни на нафту залишаються значно нижчими за максимальний рівень, встановлений у березні, після початку повномасштабної російсько-української війни. На початку березня ціна на нафту марки Brent досягла максимуму 139,13 долара за барель, а ціна на нафту в США досягла 130,50 долара за барель.

"Зараз ми маємо впорядковане підняття вгору, а не якийсь стрибок цін, спричинений панікою", - зазначив Сміт.

До речі, Євросоюз має намір диверсифікувати постачання енергоресурсів, щоби відмовитися від імпорту з РФ. Ембарго на російську нафту — один із головних та найскладніших пунктів нового санкційного пакету.

Однак поки що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу не змогли досягти спільної позиції щодо шостого пакету санкцій проти країни-агресора. Плани ЄС запровадити нафтове ембарго щодо Росії нині блокує лише Угорщина. Вона готова його підтримати за 18 мільярдів євро інвестицій.

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