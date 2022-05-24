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62 млн барелів російської нафти застрягли в морі через санкції, - Reuters
62 млн барелів російської нафти марки Urals застрягли в морі через санкції, введені проти Росії після її вторгнення в Україну. Про це пише Reuters.
Видання пише, що за інформацією аналітичної компанії Vortexa, обсяг сирої нафти марки Urals, яка зараз перебуває в морі втричі перевищує середній довоєнний показник, навіть незважаючи на те, що експорт російської морської нафти в травні впав до 6,7 млн барелів на добу, що приблизно на 15% менше, ніж у 7,9 барелів на добу у лютому.
За словами стратега з енергетичних питань Клея Сейгла, кількість морських вантажів нафти Urals без певного пункту призначення становить 15% від загальної кількості, що також є новим рекордом. Частина нафти може бути в дорозі до невідомих покупців, а частина може бути непроданим вантажем.
Більшість російської сирої нафти прямує до Азії, в основному до Індії та Китаю, тоді як обсяги поставок до Європи також зросли напередодні запровадження заборони.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що російська нафтопровідна компанія-монополіст "Транснефть" обмежила доступ до щомісячних планів відвантаження нафти з російських портів, щоб захистити нафтовий ринок країни-агресора на тлі ескалації напруженості у відносинах між РФ та Заходом.