Российская нефтепроводная компания-монополист "Транснефть" ограничила доступ к ежемесячным планам отгрузки нефти из российских портов, чтобы защитить нефтяной рынок страны-агрессора на фоне эскалации напряженности в отношениях между РФ и Западом.

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Об этом сообщает Reuters.

Источники издания отмечают, что российским экспортерам нефти будут предоставлять только даты отгрузки их собственных грузов вместо стандартной практики согласования документа, включающего в себя полные планы отгрузки для всех экспортеров.

"Этот шаг является последним примером того, как российское правительство скрывает важные статистические данные от рынка. В апреле Минэнерго ограничило доступ к своей статистике добычи и экспорта нефти и газа", - пишет издание.

Источники агентства добавили, что график загрузки нефти на 1-5 июня уже был бы издан, но в этот раз трейдерам сказали, что ждать нечего.

Обычно планы по загрузке имеют решающее значение для участников российского нефтяного рынка, включая грузоотправителей, страховщиков и покупателей нефти.

Ранее "Транснефть" не публиковала ежемесячные планы отгрузки с российских портов на публичных площадках, но предоставляла их широкому кругу заинтересованных участников рынка. Однако в июне даже у нефтяных компаний не будет доступа к полному плану отгрузки, говорят источники Reuters.

"Очень сложно работать с таким большим количеством данных в секрете. Мы чувствуем себя слепыми", - сказал источник в компании, занимающейся торговлей российской нефтью.

Отметим, танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты на фоне попыток ЕС ограничить возможности России по экспорту черного золота, этот запрет обходить стране-агрессору помогает Греция.