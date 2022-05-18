Росія засекретила плани експорту нафти морем, - Reuters

Російська нафтопровідна компанія-монополіст "Транснефть" обмежила доступ до щомісячних планів відвантаження нафти з російських портів, щоб захистити нафтовий ринок країни-агресора на тлі ескалації напруженості у відносинах між РФ та Заходом.

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Про це повідомляє Reuters.

Джерела видання зазначають, що російським експортерам нафти надаватимуть лише дати відвантаження їх власних вантажів замість стандартної практики узгодження документа, що включає повні плани відвантаження для всіх експортерів.

"Цей крок є останнім прикладом того, як російський уряд приховує важливі статистичні дані від ринку. У квітні Міненерго обмежило доступ до своєї статистики видобутку та експорту нафти та газу", - пише видання.

Джерела агентства додали, що графік завантаження нафти на 1-5 червня вже було б видано, але цього разу трейдерам сказали, що чекати нічого.

Зазвичай плани завантаження мають вирішальне значення для учасників російського нафтового ринку, включаючи відправників вантажу, страховиків і покупців нафти.

Раніше "Транснефть" не публікувала щомісячні плани відвантаження з російських портів на публічних майданчиках, але надавала їх широкому загалу зацікавлених учасників ринку. Однак у червні навіть нафтові компанії не матимуть доступу до повного плану відвантаження, кажуть джерела Reuters.

"Дуже складно працювати з такою великою кількістю даних у секреті. Ми відчуваємо себе сліпими", - сказало джерело в компанії, що займається торгівлею російською нафтою.

Зазначимо, танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти на тлі спроб ЄС обмежити можливості Росії щодо експорту чорного золота, ця заборона оминати країну-агресор допомагає Греція.