62 млн баррелей российской нефти застряли в море из-за санкций, - Reuters

62 млн баррелей российской нефти марки Urals застряли в море из-за санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину. Об этом пишет Reuters.

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Издание пишет, что по информации аналитической компании Vortexa, объем сырой нефти марки Urals, который сейчас находится в море в три раза превышает средний довоенный показатель, даже несмотря на то, что экспорт российской морской нефти в мае упал до 6,7 млн ​​баррелей в сутки, что примерно на 15% меньше, чем в 7,9 баррелей в сутки в феврале.

По словам стратега по энергетическим вопросам Клэя Сэйгла, количество морских грузов нефти Urals без определенного пункта назначения составляет 15% от общего их количества, что также является новым рекордом. Часть нефти может находиться в пути к неизвестным покупателям, а часть может быть непроданным грузом.

Большинство российской сырой нефти направляется в Азию, в основном в Индию и Китай, в то время как объемы поставок в Европу также выросли в преддверии введения запрета.

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что российская нефтепроводная компания-монополист "Транснефть" ограничила доступ к ежемесячным планам отгрузки нефти из российских портов, чтобы защитить нефтяной рынок страны-агрессора на фоне эскалации напряженности в отношениях между РФ и Западом.