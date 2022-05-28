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Через банкрутство Шрі-Ланка купуватиме російську нафту
Шрі-Ланка отримує російську сиру нафту, яку вона використовуватиме для виробництва палива, оскільки збанкрутіла країна стикається з катастрофічною нестачею всього — від бензину до дизельного палива.
Про це повідомляє Bloomberg.
Російський сорт Siberian Light перероблятиметься на нафтопереробному заводі Ceylon Petroleum Corp. у Сапугасканді. Про це заявив у телефонному інтерв'ю з виданням голова правління компанії Суміт Віджессінгхе. Єдиний нафтопереробний завод країни має отримати сиру нафту 28 травня, що дозволить перезапустити її вперше більш як за два місяці.
"Нафтопереробний завод у Сапугасканді розпочне роботу вперше з 20 березня із завтрашнім розвантаженням сирої нафти. Нафтопереробний завод почне виробляти мазут через шість днів", - додав міністр енергетики Шрі-Ланки Канчана Віджесекера у Твіттері 27 травня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше на світових ринках ціна на нафту марки Brent піднялася у четвер до найвищого рівня з кінця березня - до $117,25 за барель.