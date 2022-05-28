Через банкрутство Шрі-Ланка купуватиме російську нафту

Шрі-Ланка отримує російську сиру нафту, яку вона використовуватиме для виробництва палива, оскільки збанкрутіла країна стикається з катастрофічною нестачею всього — від бензину до дизельного палива.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Bloomberg.

Російський сорт Siberian Light перероблятиметься на нафтопереробному заводі Ceylon Petroleum Corp. у Сапугасканді. Про це заявив у телефонному інтерв'ю з виданням голова правління компанії Суміт Віджессінгхе. Єдиний нафтопереробний завод країни має отримати сиру нафту 28 травня, що дозволить перезапустити її вперше більш як за два місяці.

"Нафтопереробний завод у Сапугасканді розпочне роботу вперше з 20 березня із завтрашнім розвантаженням сирої нафти. Нафтопереробний завод почне виробляти мазут через шість днів", - додав міністр енергетики Шрі-Ланки Канчана Віджесекера у Твіттері 27 травня.

Нагадаємо, раніше на світових ринках ціна на нафту марки Brent піднялася у четвер до найвищого рівня з кінця березня - до $117,25 за барель.