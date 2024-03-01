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Политика
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Кабмин предлагает предусмотреть создание военной администрации в Крыму

Крим, Крым
Фото: Depositphotos

Правительство поддержало законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму, согласно которому предлагается создать правовые предпосылки для возобновления работы государственных органов и органов местного самоуправления на временно оккупированной территории АР Крым.

Об этом сообщили Минреинтеграции и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Сегодня Кабмин поддержал законопроект, которым вносятся изменения в Закон Украины "О правовом режиме военного положения". Ими предлагается создать правовые предпосылки для возобновления работы государственных органов и органов местного самоуправления на временно оккупированной территории АР Крым", - говорится в сообщении Минреинтеграции.

Соответствующая законодательная инициатива была разработана Минреинтеграции совместно с представителями Офиса Президента Украины, представительства президента в АР Крым, Мининфраструктуры и Национальным агентством по вопросам государственной службы.

В случае одобрения акта парламентом будет создана возможность во время действия военного положения создать Военную администрацию АРК и военные администрации населенных пунктов, а также определить порядок назначения на них должностных лиц.

"Законопроектом также предусмотрено установить дату (с 27 февраля 2014 года) прекращения полномочий органов местного самоуправления, их должностных лиц и государственных служащих государственных органов, не перемещенных из ТОТ АР Крым", - уточнили в министерстве.

Принятие проекта закона создаст условия для полноценной интеграции Крыма в систему публичного управления Украины после деоккупации полуострова.

Добавим, что согласно Закону "О правовом режиме военного положения", военные администрации сейчас предусмотрены на самом высоком уровне – только в областях и в Киеве. Однако Крыма это не касается в этом конкретном смысле, а Севастополь, по статусу равный Киеву, в законе не упоминается вообще.

Следует напомнить, что еще в августе 2023 года Верховная Рада приняла закон о создании современной системы административно-территориального устройства Автономной Республики Крым. Тогда за принятие в целом соответствующего законопроекта №9548 проголосовали 309 депутатов из всех фракций и групп.

Также напомним, что старых районов в Крыму насчитывалось 14, и они не были реорганизованы в рамках админреформы 2020 года, утвержденным постановлением Рады №807-IX, одновременно с районами на материковой части Украины.

Правительству было поручено в течение одного месяца со дня вступления закона в силу обеспечить определение админцентров и утвердить территории общин в Крыму, соответственно, без утверждения перспективного плана. При этом Кабмину также поручено внести на рассмотрение Совета перечень новых общин для каждого из новых районов – по аналогии со всеми другими регионами, по которым такие перечни в постановлении №807-IX прописаны буквально.

Однако правительство до сих пор никакого решения так и не приняло, хотя прошло уже полгода.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко