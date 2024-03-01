Кабмін пропонує передбачити створення військової адміністрації у Криму

Уряд підтримав законопроєкт з відновлення державної влади в Криму, згідно з яким пропонується створити правові передумови для відновлення роботи державних органів та органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території АР Крим.

Про це повідомили Мінреінтеграції і представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Сьогодні Кабмін підтримав законопроєкт, яким вносяться зміни до Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Ними пропонується створити правові передумови для відновлення роботи державних органів та органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території АР Крим", - йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.

Зазначається, що відповідна законодавча ініціатива була розроблена Мінреінтеграції спільно з представниками Офісу Президента України, представництва президента в АР Крим, Мінінфраструктури та Національним агентством з питань державної служби.

У разі схвалення акта парламентом буде створена можливість під час дії воєнного стану утворити Військову адміністрацію АРК та військові адміністрації населених пунктів, а також визначити порядок призначення до них посадових осіб.

"Законопроєктом також передбачено встановити дату (з 27 лютого 2014 року) припинення повноважень органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб та державних службовців державних органів, які не були переміщені з ТОТ АР Крим", - уточнили в міністерстві.

Ухвалення проєкту закону створить умови для повноцінної інтеграції Криму в систему публічного урядування України після деокупації півострова.

Додамо, що згідно із Законом "Про правовий режим воєнного стану", військові адміністрації наразі передбачені на найвищому рівні – тільки в областях і в Києві. Однак Криму це не стосується у цьому конкретному сенсі, а Севастополь, який по статусу рівний Києву, в законі не згадується взагалі.

Варто нагадати, що ще у серпні 2023 року Верховна Рада прийняла закон про cтворення сучасної системи адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим. Тоді за прийняття в цілому відповідного законопроекту №9548 проголосували 309 депутатів з усіх фракцій та груп.

Також нагадаємо, що старих районів у Криму налічувалося 14, і вони не були реорганізовані в рамках адмінреформи 2020 року, затвердженою постановою Ради №807-IX, одночасно з районами на материковій частині України.

Уряду було доручено протягом одного місяця з дня набрання законом чинності забезпечити визначення адмінцентрів та затвердити території громад у Криму, відповідно, без затвердження перспективного плану. При цьому Кабміну також доручено внести на розгляд Ради перелік нових громад для кожного з нових районів - за аналогією з усіма іншими регіонами, щодо яких такі переліки у постанові №807-IX прописано буквально.

Однак уряд досі жодного рішення так і не прийняв, хоча минуло вже півроку.

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