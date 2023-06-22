Киевских чиновников обвинили в попытке заработать 50 млн на закупке "скорых" - СМИ

В начале июня "Киевмедспецтранс" сообщил, что закупает почти 40 новеньких "скорых" менее чем за 93 млн грн, фактически по довоенной цене. Однако, как сообщает УНН, за полторы недели коммунальная организация изменила свою позицию и предпочла производителя, предложившего на тендере самую высокую цену – более 147 млн грн.

Как отмечает информагентство, "Киевмедспецтранс" объявил тендер на закупку 30 "скорых" типа В и 8 реанимобилей типа С для киевских больниц 1 июня. В тендере приняли участие три производителя: "Автоспецпром", "Види Юникомерс" и "Ксенко Авто Продакшн".

Самую низкую цену – 92,8 млн грн – предложило ООО "Автоспецпром". Но в итоге заказчик отказался заключать соглашение с победителем из-за якобы "несоответствия технических характеристик предложения запросу заказчика".

Впрочем, как отмечает СМИ, проблема состоит в том, что такие действия не соответствуют принципам работы Prozorro. Дело в том, что тендер проводился не по принципу открытых торгов, а на основании запроса цены предложения.

Это означает, что каждый участник тендера заранее прошел аккредитацию в ГП "Медицинские закупки" и был определен последним в качестве квалифицированного поставщика определенной категории товаров, что может удовлетворить все требования заказчика, пишет УНН.

Проще говоря, все три компании предлагают продукцию, отвечающую требованиям качества, централизованно определенным ГП "Медицинские закупки", а другим заказчикам остается лишь спросить цену на товар и определить сроки и место поставки.

Хотя Prozorro автоматически определяет победителя по самой низкой цене, система не может самостоятельно "закрыть" тендер, указывают журналисты. Окончательное решение остается за участником: именно он подтверждает возможность поставить предлагаемый товар по определенной цене.

СМИ обращает внимание, что такую возможность "Автоспецпром" подтвердил, о чем свидетельствует запись в хронологии тендера на Prozorro и публикация намерения "Киевмедспецтранса" заключить договор с ООО "Автоспецпром".

То есть, должностные лица коммунальной организации проверили, что им подходит товар, который содержится в электронном каталоге на "Прозорро Маркет", запросили цены на товар, получили предложение, признали производителя победителем тендера и предложили ему заключить соответствующее соглашение.

Но когда представители компании-победителя тендера направили договор на подпись, по данным УНН, в ответ кроме отказа они получили еще и упреки в отсутствии в спецификации оборудования, которое, по мнению коммунального учреждения, должно было быть в "скорых" согласно медико-техническому заданию (МТЗ).

"Даже если опустить тот факт, что конкретного МТЗ от "Киевмедспецтранса" на тендере вообще не может быть, поскольку такие требования формируются ГП "Медицинские закупки", есть еще одна деталь: этот перечень оборудования почти полностью совпадает с предложением компании, предложившей наивысшую цену на тендере - "Ксенко Авто Продакшн". То есть должностные лица "Киевмедспецтранса" сознательно решили потратить на 50 миллионов больше на закупку таких же "скорых", но дороже", - говорится в статье.

СМИ отмечает, что процедуры Prozorro четко регламентированы, и по версии "Киевмедспецтранса", представители "Автоспецпрома" так и не направили им договор в том виде, который можно было бы подписать.

В случае же если победитель тендера с лучшим ценовым предложением не заключает договор с заказчиком в определенный срок, система выбирает следующую наиболее выгодную цену, а таковым было предложение на 142 миллиона от другого участвовавшего в тендере производителя - компании "Види Юникомерс".

Аукцион был отменен "Киевмедспецтрансом" в целом, хотя даже экономия в 7 миллионов гривен, как подчеркивают журналисты, - это возможность закупить еще два дополнительных реанимобиля или три линейных "скорых".

"Не надо быть следователем НАБУ или ГБР, чтобы понять логику того, что происходит на наших глазах. Сначала коммунальщики сформировали тендер, как того требуют Минздрав и ГП "Медицинские закупки Украины", чтобы у высшего руководства не возникло сомнений в прозрачности закупки. Затем несколько раз громко заявили о невероятно выгодной цене, за которую город получит столь необходимые "скорые", чтобы общественность была убеждена, что ее налоги используются наилучшим способом", - пишет УНН.

В свою очередь, на последнем этапе тендер, таким образом, "слили" из-за надуманных несоответствий и заключили контракт с компанией, предложившей "скорые" на 54 миллиона дороже.

Ситуация же, когда коммунальное учреждение отказывается от самого дешевого предложения в пользу самого дорогого и апеллирует к требованиям, которые не были указаны в тендерной документации, выглядит для журналистов как коррупционный сговор, а после истории с закупкой барабанов для укрытия - и как свидетельство системной коррупции в киевской власти.

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