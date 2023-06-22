Київських посадовців звинуватили у спробі заробити 50 млн на закупівлі "швидких" - ЗМІ

На початку червня "Київмедспецтранс" повідомив, що закуповує майже 40 новеньких "швидких" менше ніж за 93 млн грн, фактично – за довоєнною ціною. Проте, як повідомляє УНН, за півтора тижня комунальна організація змінила свою позицію і віддала перевагу виробнику, який запропонував на тендері найвищу ціну – понад 147 млн грн.

Як вказує інформагентство, "Київмедспецтранс" оголосив тендер на закупівлю 30 "швидких" типу В та 8 реанімобілів типу С для київських лікарень 1 червня. В тендері взяли участь три виробники: "Автоспецпром", "Віді Юнікомерс" та "Ксенко Авто Продакшн".

Найнижчу ціну – 92,8 млн грн – запропонувало ТОВ "Автоспецпром". Але врешті замовник відмовився укладати угоду з переможцем через нібито "невідповідність технічних характеристик пропозиції запиту замовника".

Втім, як зазначає ЗМІ, проблема полягає в тому, що такі дії не відповідають принципами роботи Prozorro. Справа в тому, що тендер проводився не за принципом відкритих торгів, а на основі запиту ціни пропозиції.

Це означає, що кожний учасник тендеру заздалегідь пройшов акредитацію в ДП "Медичні закупівлі" та був визначений останнім як кваліфікований постачальник певної категорії товарів, що може задовольнити всі вимоги замовника, пише УНН.

Простіше кажучи, всі три компанії пропонують продукцію, яка відповідає вимогам якості, що централізовано визначило ДП "Медичні закупівлі", а іншим замовникам залишається тільки запитати ціну на товар та визначити терміни й місце поставки.

Хоча Prozorro автоматично визначає переможця за найнижчою запропонованою ціною, система не може самостійно "закрити" тендер, вказують журналісти. Остаточне рішення залишається за учасником: саме він підтверджує можливість поставити запропонований ним товар за визначеною ціною.

ЗМІ звертає увагу, що таку можливість "Автоспецпром" підтвердив, про що свідчить запис у хронології тендеру на Prozorro та публікація наміру "Київмедспецтрансу" укласти договір с ТОВ "Автоспецпром".

Тобто посадовці комунальної організації перевірили, що їм підходить товар, який міститься в електронному каталозі на "Прозорро Маркет", зробили запит ціни на товар, отримали пропозицію, визнали виробника переможцем тендеру та запропонували йому укласти відповідну угоду.

Але коли представники компанії-переможця тендеру надіслали договір на підпис, за даними УНН, у відповідь окрім відмови вони отримали ще й дорікання на відсутність в специфікації обладнання, яке, на думку комунальної установи, мало б бути наявне в "швидких" згідно з медико-технічним завданням (МТЗ).

"Навіть якщо опустити той факт, що конкретного МТЗ від "Київмедспецтрансу" на тендері взагалі не може бути, оскільки такі вимоги формуються ДП "Медичні закупівлі", є ще одна деталь: цей перелік обладнання майже повністю збігається з пропозицією компанії, яка запропонувала найвищу ціну на тендері – "Ксенко Авто Продакшн". Тобто посадовці "Київмедспецтрансу" свідомо вирішили витратити на 50 мільйонів більше на закупівлю таких самих "швидких", але дорожче", - йдеться в статті.

ЗМІ зауважує, що процедури Prozorro чітко регламентовані, і за версією "Київмедспецтрансу", представники "Автоспецпрому" так і не надіслали їм договір у тому вигляді, який можна було б підписати.

В разі ж якщо переможець тендеру з найкращою ціновою пропозицією не укладає договір із замовником у визначений термін, система обирає наступну найбільш вигідну ціну, а такою була пропозиція на 142 мільйони від іншого виробника, що брав участь у тендері, - компанії "Віді Юнікомерс".

Натомість аукціон був скасований "Київмедспецтрансом" взагалі, хоча навіть економія в 7 мільйонів гривень, як підкреслюють журналісти, - це можливість закупити ще два додаткових реанімобілі чи три лінійні "швидкі".

"Не треба бути слідчим НАБУ або ДБР, щоб зрозуміти логіку того, що відбувається на наших очах. Спершу комунальники сформували тендер, як того вимагають МОЗ та ДП "Медичні закупівлі України", щоб у вищого керівництва не виникло сумнівів у прозорості закупівлі. Потім декілька раз гучно заявили про неймовірно вигідну ціну, за яку місто отримає такі необхідні “швидкі”, аби громадськість була переконана, що її податки використовуються у найкращий спосіб", - пише УНН.

В свою чергу, на останньому етапі тендер, таким чином, "злили" через надумані невідповідності й уклали контракт з компанією, яка запропонувала "швидкі" на 54 мільйони дорожче.

Ситуація ж, коли комунальна установа відмовляється від найдешевшої пропозиції на користь найдорожчої та апелює при цьому до вимог, які не були зазначені у тендерній документації, виглядає для журналістів корупційною змовою, а після історії з закупівлею барабанів для укриття - і як свідчення системної корупції в київській владі.

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