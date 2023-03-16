Левочкин подал проект постановления о его отзыве из комитета нацбезопасности

Верховной Раде предлагают отозвать нардепа от бывшего ОПЗЖ Сергея Левочкина из состава парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Соответствующий проект постановления инициировал сам Левочкин и его коллега по ныне запрещенной фракции Михаил Папиев, передает "Интерфакс-Украина".

В пояснительной записке к проекту №9109 отмечается, что у Левочкина как члена "Платформы за жизнь и мир" нет допуска к государственной тайне во время действия военного положения в Украине.

Ранее аналогичный документ об отзыве Левочкина (№9022) подали представители фракций "Слуга народа" и "Голос", однако его пока не рассмотрели.

Напомним, в феврале "слуга народа" и заместитель председателя комитета по нацбезеке Марьяна Безуглая заявила, что вместе с коллегами рассматривает возможность исключить Сергея Левочкина из состава комитета.

Сам он назвал такую инициативу "бессмысленной", однако позже стало известно, что нардеп написал обращение к председателю Верховной Рады с просьбой согласовать его перевод в комитет молодежи и спорта.

СМИ сообщали, что Левочкин до начала полномасштабного вторжения РФ уехал во Францию. Впервые он заявил о своем нахождении в Раде в июле 2022 года.

После прекращения существования фракции ОПЗЖ депутат присоединился к новой группе "Платформа за жизнь и мир", которую возглавил Юрий Бойко.