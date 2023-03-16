Льовочкін подав проєкт постанови про його відкликання з комітету нацбезпеки

Верховній Раді пропонують відкликати нардепа від колишньої ОПЗЖ Сергія Льовочкіна зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відповідний проєкт постанови ініціював сам Льовочкін і його колега за нині забороненою фракцією Михайло Папієв, передає "Інтерфакс-Україна".

У пояснювальній записці до проєкту №9109 зазначається, що Льовочкін як член "Платформи за життя і мир" не має допуску до державної таємниці під час дії воєнного стану в Україні.

Раніше аналогічний документ про відкликання Льовочкіна (№9022) подавали представники фракцій "Слуга народу" і "Голос", однак його поки не розглянули.

Нагадаємо, в лютому "слуга народу" та заступниця голови комітету з нацбезеки Мар’яна Безугла заявила, що разом з колегами розглядає можливість виключити Сергія Льовочкіна зі складу комітету.

Він назвав таку ініціативу "безглуздою", однак пізніше стало відомо, що нардеп написав звернення до голови Верховної Ради із проханням погодити переведення його до комітету молоді і спорту.

ЗМІ повідомляли, що Льовочкін до початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав у Францію. Вперше він заявив про своє перебування в Раді у липні 2022 року.

Після припинення існування фракції ОПЗЖ депутат долучився до новоствореної групи "Платформа за життя та мир", яку очолив Юрій Бойко.