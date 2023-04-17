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Лубинец назвал процент украинских военных, которые подвергались физическим пыткам в российском плену

Дмитрий Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook омбудсмена

86% украинских военных, которые вернулись из российского плена, сообщили, что подвергались прямым физическим пыткам. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде".

Он добавил, что подобные данные имеет и международная миссия Организации Объединенных Наций по правам человека.

"По каждому возвращенному военнослужащему открываем свои производства, фиксируем факты, опять же подтверждающие недостойное обращение с военнопленными", - высказался обмудсмен.

При этом Лубинец не назвал, о каких именно пытках идет речь. Он отметил, что после того, когда украинские чиновники публично озвучивают подобные факты, "россияне начинают еще более жестоко обращаться с нашими военнопленными".

Автор:
Артем Ющенко