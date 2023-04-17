Лубінець назвав відсоток українських військових, які зазнавали фізичних катувань у російському полоні

86% українських військових, які повернулися з російського полону, повідомили, що зазнавали прямих фізичних катувань. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Українській правді".

Він додав, що подібні дані має й міжнародна місія Організації Об’єднаних Націй з прав людини.

“По кожному повернутому військовослужбовцю відкриваємо свої провадження, фіксуємо факти, які знову ж таки підтверджують негідне поводження з військовополоненими”, – висловився обмудсмен.

При цьому Лубінець не назвав, про які саме тортури ідеться. Він зазначив, що після того, коли українські високопосадовці публічно озвучують подібні факти, "росіяни починають ще більш жорстоко поводитися з нашими військовополоненими".