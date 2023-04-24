МИД принимает меры по эвакуации украинцев из Судана: сейчас отрабатываются маршруты

Министерство иностранных дел принимает активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий в Судане. В частности, уже сформирован список лиц, желающих покинуть страну.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"В частности, сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Поддерживаем также связь с международными партнерами", - отметил он.

Николенко напомнил, что для получения консульской помощи украинцы в Судане могут обращаться в:

Посольство Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или по электронной почте: [email protected]

Почётное консульство Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;

МИД Украины: +380442381588 или по электронной почте: [email protected]

Напомним, 15 апреля начался вооруженный конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования. Известно, что в аэропорту столицы страны Хартума в результате боевых действий сгорел в первый же день конфликта самолет украинской авиакомпании SkyUp.