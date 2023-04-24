МЗС вживає заходи для евакуації українців з Судану: наразі відпрацьовуються маршрути

Міністерство закордонних справ вживає активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій в Судані. Зокрема, вже сформований список осіб, які хочуть залишити країну.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Підтримуємо також зв'язок із міжнародними партнерами", - зазначив він.

Ніколенко нагадав, що для отримання консульської допомоги українці в Судані можуть звертатися до:

Посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на електронну пошту: [email protected]

Почесного консульства України в Хартумі: +249 91 230 2520;

МЗС України: +380442381588 або на електронну пошту: [email protected]

Нагадаємо, 15 квітня розпочався збройний конфлікт між Збройними силами Судану та Силами швидкого реагування. Відомо, що в аеропорту столиці країни Хартума внаслідок бойових дій згорів у перший же день конфлікту літак української авіакомпанії SkyUp.