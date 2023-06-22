Министр обороны Британии Уоллес не станет новым генсеком НАТО из-за позиции США

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не станет новым генеральным секретарем НАТО, поскольку США хотят продлить полномочия нынешнего главы Альянса Йенса Столтенберга.

Об этом пишет Sky News.

Как сообщает издание, кандидатуру Уоллеса отстаивал премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в начале июня.

Однако ему вроде бы не удалось убедить Байдена.

По словам Уоллеса, он не станет в сентябре 2023 года следующим генсеком НАТО, поскольку США хотят, чтобы в должности остался Йенс Столтенберг.

"Этого не произойдет, – сказал Уоллес в интервью журналу The Economis, отметив, что, возможно, в НАТО хотят видеть на этом посту лицо, ранее занимавшее должность главы правительства.

Следовательно, Воллес понял, что его кандидатура отклонена.

В настоящее время страны НАТО ведут закрытые дискуссии о том, кто сменит Столтенберга, председательство которого продолжалось уже трижды.

СМИ называют вероятным кандидатом главы правительства Нидерландов Марка Рютте. Но он вроде бы несколько раз отказывался от предложения.

Также на этот пост претендует премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Йенс Столтенберг должен покинуть свой пост 30 сентября 2023 года.