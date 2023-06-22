Міністр оборони Британії Воллес не стане новим генсеком НАТО через позицію США

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що не стане новим генеральним секретарем НАТО, оскільки США хочуть продовжити повноваження нинішнього очільника Альянсу Єнса Столтенберга.

Про це пише Sky News.

Як повідомляє видання, кандидатуру Воллеса відстоював прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні на початку червня.

Однак йому нібито не вдалося переконати Байдена.

За словами Воллеса, він не стане у вересні 2023 року наступним генсеком НАТО, оскільки США хочуть, щоб на посаді залишився Єнс Столтенберг.

"Цього не станеться, – сказав Воллес у інтерв'ю журналу The Economis, зазначивши, що, можливо, в НАТО хочуть бачити на цій посаді особу, яка раніше обіймала посаду глави уряду.

Відтак Воллес зрозумів, що його кандидатуру відхилено.

Наразі країни НАТО ведуть закриті дискусії про те, хто змінить Столтенберга, головування якого продовжувалося вже тричі.

ЗМІ називають ймовірним кандидатом очільника уряду Нідерландів Марка Рютте. Але він нібито кілька разів відмовлявся від пропозиції.

Також на цей пост претендує прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Єнс Столтенберг має залишити свою посаду 30 вересня 2023 року.

Зауважимо, лідери країн НАТО схиляються до продовження терміну повноважень Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря Альянсу на тлі проблем з вибором наступника.

Однак він не планує продовжувати свою каденцію.