Британія підтримує вступ України до НАТО за спрощеною процедурою

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що країна підтримає вступ України за спрощеною процедурою до Альянсу.

Про це повідомляє Guardian.

Як пише видання, кандидати отримують оцінки та поради для досягнення стандартів НАТО з оборони на шляху до членства а якщо Україна пропустила цей етап, вона була б у тому ж положенні, що і новий член Альянсу - Фінляндія.

Натомість Північна Македонія проходила 20-річну програму перед своїм вступом у 2020 році.

Міністр закордонних справ Британії на міжнародній конференції у Лондоні Ukraine Recovery сказав, що Україна реформує свої Збройні Сили під час війни дуже швидко.

Клеверл заявив, що Британія підтримає пропозиції, аби Україна не була зобов’язана проходити етап плану щодо членства для приєднання до НАТО.

"Я думаю, що позиція Сполученого Королівства була б дуже позитивною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнаючи, що пропозиція як Швеції, так і Фінляндії цього не вимагала, і українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимоги членства в НАТО через дії на полі бою", - підкреслив Клеверлі.

На його думку, всі союзники по НАТО це визнають.

Клеверлі додав, що генсек Єнс Столтенберг на неофіційному саміті міністрів закордонних справ НАТО заявив, що насправді багато критеріїв плану дій щодо членства Україною вже виконано.

Нагадаємо, Франція змінила позицію щодо членства України в НАТО: Париж підтримує вступ нашої країни в Альянс. Франція має намір озвучити своє рішення партнерам на саміті НАТО, який запланований на 11 і 12 липня у Вільнюсі.

Змінивши думку, Франція приєдналася до кола країн Східної Європи, які підтримують вступ України в НАТО та ЄС.

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.