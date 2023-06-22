Британия поддерживает вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что страна поддержит вступление Украины по упрощенной процедуре в Альянс.

Об этом сообщает Guardian.

Как пишет издание, кандидаты получают оценки и советы по достижению стандартов НАТО по обороне на пути к членству, а если бы Украина пропустила этот этап, она была бы в том же положении, что и новый член Альянса - Финляндия.

Северная Македония проходила 20-летнюю программу перед своим вступлением в 2020 году.

Министр иностранных дел Британии на международной конференции в Лондоне Ukraine Recovery сказал, что Украина реформирует свои Вооруженные Силы во время войны очень быстро.

Клеверл заявил, что Британия поддержит предложения, чтобы Украина не была обязана проходить этап плана членства для присоединения к НАТО.

"Я думаю, что позиция Соединенного Королевства была бы очень положительной, если бы мы отошли от плана действий по членству, признавая, что предложение как Швеции, так и Финляндии этого не требовало, и украинцы продемонстрировали свою приверженность реформированию армии для требования членства в НАТО через действия на поле боя", - подчеркнул Клеверли.

По его мнению, все союзники по НАТО признают это.

Клеверли добавил, что генсек Йенс Столтенберг на неофициальном саммите министров иностранных дел НАТО заявил, что на самом деле многие критерии плана действий по членству Украина уже выполнила.

Напомним, Франция изменила позицию по членству Украины в НАТО : Париж поддерживает вступление нашей страны в Альянс. Франция намерена озвучить свое решение партнерам на саммите НАТО, который запланирован на 11 и 12 июля в Вильнюсе.

Изменив мнение, Франция присоединилась к кругу стран Восточной Европы, поддерживающих вступление Украины в НАТО и ЕС.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу.