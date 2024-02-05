Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала заявление об отставке

В Верховную Раду поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины.

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Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он отметил, что заявление об отставке Лапутиной будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Напомним, Лапутина занимала должность главы Министерства по делам ветеранов с 18 декабря 2020 года.

В течение 2010-2012 годов Лапутина была заместителем начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

В 2014 году в составе первой объединенной группы СБУ она работала в оккупированном Краматорске, занималась разведкой, сбором и передачей информации. После освобождения Краматорска от пророссийских формирований инициировала акцию "Краматорск - это Украина", которую подхватили в других городах.

В марте 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил полковнику Службы безопасности Украины Юлии Лапутиной воинское звание генерал-майора.