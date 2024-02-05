Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна подала заяву про відставку

До Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України.

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Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що заяву про відставку Лапутіної буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Нагадаємо, Лапутіна займала посаду голови Міністерства у справах ветеранів з 18 грудня 2020 року.

Протягом 2010-2012 років Лапутіна була заступником начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

У 2014 році у складі першої об'єднаної групи СБУ вона працювала в окупованому Краматорську, займалася розвідкою, збором та передачею інформації. Після звільнення Краматорська від проросійських формувань ініціювала акцію "Краматорськ — це Україна", яку підхопили в інших містах.

У березні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв полковнику Служби безпеки України Юлії Лапутіній військове звання генерал-майора.

У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський прокоментував заяву про відставку Лапутіної. За його словами, це питання виключно менеджменту, адже Україні потрібні сила, свіжа енергія і достатнє лідерство в кожній сфері.

"Сьогодні зранку ми обговорили з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв – політики ветеранів. Кроки, які вирішать наявні проблеми в цій сфері та додадуть впевненості нашим людям. Кроки перезавантаження. І не тільки в цьому напрямі. За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо. Україна переможе", - сказав президент.

Нагадаємо, перед цим, коментуючи можливе звільнення Валерія Залужного, Зеленський заявив, що розмірковує над звільненням не тільки головнокомандувача, а й інших керівних осіб країни.

"Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не лише у військовому секторі, я думаю про цю заміну, це правда", - зауважив гарант.

Він додав, що якщо Україна хоче перемогти, то всі повинні рухатися в одному напрямку, бути впевнені в перемозі, не повинні падати духом та опускати руки.

За словами президента, необхідне перезавантаження та новий початок.