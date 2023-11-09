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Рада відправила у відставку міністра спорту Гутцайта

Міністр спорту Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait
Міністр спорту Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait

9 листопада депутати Верховної Ради проголосували за звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 243 парламентарі.

Фото 2 — Рада відправила у відставку міністра спорту Гутцайта
Фото 3 — Рада відправила у відставку міністра спорту Гутцайта

Зауважимо, 8 листопада до Верховної Ради надійшла заява Вадима Гутцайта про відставку з посади міністра молоді та спорту України.

Гутцайт очолив Міністерство молоді та спорту в березні 2020 року.

Вадим Гутцайт – український фехтувальник, олімпійський чемпіон 1992 року.

17 листопада 2022 року Гутцайта призначено президентом Національного олімпійського комітету.

Вадим Гутцайт заявив, що зосередиться на роботі в Національному олімпійському комітеті.

"Скоро майже рік як я перебуваю на посадах міністра молоді та спорту України та президента Національного олімпійського комітету України. За цей рік було багато маніпулювань стосовно моїх повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад. Тому я прийняв рішення про відставку з посади міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України", - пояснив своє рішення Гутцайт.

Наразі невідомо, хто стане новим міністром молоді та спорту України.

Автор:
Світлана Манько