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Рада відправила у відставку міністра спорту Гутцайта
9 листопада депутати Верховної Ради проголосували за звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Рішення підтримали 243 парламентарі.
Зауважимо, 8 листопада до Верховної Ради надійшла заява Вадима Гутцайта про відставку з посади міністра молоді та спорту України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Гутцайт очолив Міністерство молоді та спорту в березні 2020 року.
Вадим Гутцайт – український фехтувальник, олімпійський чемпіон 1992 року.
17 листопада 2022 року Гутцайта призначено президентом Національного олімпійського комітету.
Вадим Гутцайт заявив, що зосередиться на роботі в Національному олімпійському комітеті.
"Скоро майже рік як я перебуваю на посадах міністра молоді та спорту України та президента Національного олімпійського комітету України. За цей рік було багато маніпулювань стосовно моїх повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад. Тому я прийняв рішення про відставку з посади міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України", - пояснив своє рішення Гутцайт.
Наразі невідомо, хто стане новим міністром молоді та спорту України.