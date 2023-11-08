Новим головою ФДМУ стане очільник Рівненської ОВА Коваль

Верховна Рада України планує цього тижня призначити новим головою Фонду державного майна України голову Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ще одне кадрове призначення тижня - нова голова Фонду державного майна України (ФДМУ). Кандидат - очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Сподіваюсь все встигнемо", - Зазначив Арахамія.

Про кадрові призначення також повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, призначення планується на завтра, 9 листопада.

Зауважимо, Віталій Коваль очолює Рівненську обласну військову адміністрацію з вересня 2019 року. Він був кандидатом у мери Рівного на виборах 2020 року від партії "Слуга народу".

За даними руху "Чесно", з 2006 по 2019 рік Коваль очолював та був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістикгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".

Також він є членом Національного олімпійського комітету України. Крім того, Коваль займає посаду першого віцепрезидент Всеукраїнської федерації греко-римської боротьби.

До 5 вересня 2023 року головою Фонду державного майна був Рустем Умєров, який зараз очолює Міністерство оборони України. Наразі виконує обов‘язки голови ФДМУ Олександр Федоришин.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що ФДМУ може очолити колишня голова АМКУ Ольга Піщанська.