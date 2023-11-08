Новым главой ФГИУ станет руководитель Ровенской ОВА Коваль

Верховная Рада Украины планирует на этой неделе назначить новым председателем Фонда государственного имущества Украины главу Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Еще одно кадровое назначение недели - новый глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Кандидат - глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Надеюсь все успеем", - отметил Арахамия.

О кадровых назначениях также сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, назначение планируется завтра, 9 ноября.

Отметим, Виталий Коваль возглавляет Ровенскую областную военную администрацию с сентября 2019 года. Он был кандидатом в мэры Ровно на выборах 2020 года от партии "Слуга народа".

По данным движения "Честно", с 2006 по 2019 год Коваль возглавлял и был соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгрупп", ООО "ВВВ Монтаж" и ООО "Санако".

Он также является членом Национального олимпийского комитета Украины. Кроме того, Коваль занимает должность первого вице-президента Всеукраинской федерации греко-римской борьбы.

До 5 сентября 2023 года главой Фонда государственных имуществ был Рустем Умеров, который сейчас возглавляет Министерство обороны Украины. В настоящее время исполняет обязанности председателя ФГИУ Александр Федоришин.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что ФГИ может возглавить бывшая глава АМКУ Ольга Пищанская.