Рада отправила в отставку министра спорта Гутцайта

9 ноября депутаты Верховной Рады проголосовали за увольнение Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Решение поддержали 243 парламентария.

8 ноября в Верховную Раду поступило заявление Вадима Гутцайта об отставке с должности министра молодежи и спорта Украины.

Гутцайт возглавил Министерство молодежи и спорта в марте 2020 года.

Вадим Гутцайт – украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион 1992 года.

17 ноября 2022 года Гутцайт стал президентом Национального олимпийского комитета.

Вадим Гутцайт заявил, что сосредоточится на работе в Национальном олимпийском комитете.

"Скоро почти год, как я нахожусь на должностях министра молодежи и спорта Украины и президента Национального олимпийского комитета Украины. За этот год было много манипулирований относительно моих полномочий, принятых решений и сочетания этих должностей. Поэтому я принял решение об отставке с должности министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины", – объяснил свое решение Гутцайт.

Пока неизвестно, кто станет новым министром молодежи и спорта Украины.