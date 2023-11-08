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Один з міністрів подав до Верховної Ради заяву про відставку

Міністр спорту Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait
Міністр спорту Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait

До Верховної Ради надійшла заява Вадима Гутцайта про відставку з посади міністра молоді та спорту України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку", – зазначив Стефанчук.

Фото 2 — Один з міністрів подав до Верховної Ради заяву про відставку

Він додав,  що Верховна Рада розгляне відповідну заяву найближчим часом.

Про відставку міністра з посади напередодні повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зміни в українському уряді також анонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

Гутцайт очолив Міністерство молоді та спорту в березні 2020 року.

Вадим Гутцайт – український фехтувальник, олімпійський чемпіон 1992 року.

17 листопада 2022 року Гутцайта призначено президентом Національного олімпійського комітету.

Про ймовірні кадрові ротації у Кабміні говорили ще у січні. Тоді ЗМІ писали, що крісла хитаються під міністром енергетики Германом Галущенком та міністром спорту Вадимом Гутцайтом.

Автор:
Світлана Манько