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Один из министров подал в Верховную Раду заявление об отставке

Министр спорта Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait
Министр спорта Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait

В Верховную Раду поступило заявление Вадима Гутцайта об отставке с должности министра молодежи и спорта Украины.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке", – отметил Стефанчук.

Фото 2 — Один из министров подал в Верховную Раду заявление об отставке

Он добавил, что Верховная Рада рассмотрит соответствующее заявление в ближайшее время.

Об отставке министра от должности накануне сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Изменения в украинском правительстве также анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Гутцайт возглавил Министерство молодежи и спорта в марте 2020 года.

Вадим Гутцайт – украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион 1992 года.

17 ноября 2022 года Гутцайт назначен президентом Национального олимпийского комитета.

О возможных кадровых ротациях в Кабмине говорили еще в январе. Тогда СМИ писали, что кресла шатаются под министром энергетики Германом Галущенко и министром спорта Вадимом Гутцайтом.

Автор:
Светлана Манько