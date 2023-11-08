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Один из министров подал в Верховную Раду заявление об отставке
В Верховную Раду поступило заявление Вадима Гутцайта об отставке с должности министра молодежи и спорта Украины.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"В Верховную Раду Украины поступило заявление министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке", – отметил Стефанчук.
Он добавил, что Верховная Рада рассмотрит соответствующее заявление в ближайшее время.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Об отставке министра от должности накануне сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Изменения в украинском правительстве также анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Гутцайт возглавил Министерство молодежи и спорта в марте 2020 года.
Вадим Гутцайт – украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион 1992 года.
17 ноября 2022 года Гутцайт назначен президентом Национального олимпийского комитета.
О возможных кадровых ротациях в Кабмине говорили еще в январе. Тогда СМИ писали, что кресла шатаются под министром энергетики Германом Галущенко и министром спорта Вадимом Гутцайтом.