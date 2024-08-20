НБУ

USD

41,30

+0,09

41,30

+0,09

Наличный

USD

41,55

-0,00

41,45

-0,00

EUR

45,85

-0,00

45,62

-0,00

Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Сміливі рішення

Сміливі 

рішення
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Бизнесработает

Бизнес

работает
Категория
Политика
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минобороны запустило публичное обсуждение Антикоррупционной программы на 2024-2026 годы

Минобороны запустило публичное обсуждение Антикоррупционной программы на 2024-2026 годы
Фото: armyinform.com.ua

20 августа 2024 года Министерство обороны Украины начало публичное обсуждение проекта приказа "Об утверждении Антикоррупционной программы Министерства обороны Украины на 2024-2026 годы".

Об этом говорится на сайте ведомства.

Что известно о программе

Антикоррупционная программа Минобороны направлена на предотвращение, выявление и противодействие коррупции, обеспечение соблюдения стандартов добродетели и требований антикоррупционного законодательства. Проект разработан в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" и учитывает Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы.

Ключевые задачи программы — создание культуры нулевой толерантности к коррупции, обеспечение прозрачности и подотчетности в деятельности Министерства, поддержка международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. Она также предусматривает имплементацию международных стандартов, сотрудничество с общественными организациями и повышение уровня осведомленности граждан о антикоррупционных инициативах.

В ведомстве отмечают, что руководство Минобороны обязуется обеспечить реализацию антикоррупционных мер на всех уровнях. Ответственность за мониторинг выполнения программы возложена на уполномоченное подразделение по предотвращению и выявлению коррупции, которое будет регулярно отчитываться о прогрессе и эффективности внедренных мероприятий.

Проект приказа размещен на официальном сайте Минобороны.

В ведомстве отмечают, что замечания и предложения принимаются в течение 12 рабочих дней со дня обнародования объявления по электронному адресу Департамента по предотвращению и выявлению коррупции Министерства обороны Украины: [email protected].

"Министерство обороны Украины приглашает всех заинтересованных лиц присоединиться к обсуждению и предоставить свои предложения по усовершенствованию антикоррупционной программы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Автор:
Ольга Колесниченко