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На востоке ВСУ уничтожили 40 оккупантов и 2 российских танка
Военнослужащие Вооруженных сил Украины на Востоке страны уничтожили 40 оккупантов и два российских танка. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки “Восток”.
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Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Потери врага составляют: личного состава – 40, танков – 2, БТР – 2.
Напомним, Вооруженные силы Украины, начиная с 5 мая, в Харьковской области освободили 23 населенных пункта. В то же время, российская армия пытается сдержать наступление и выход ВСУ в государственную границу. Для этого оккупанты усилили обстрел украинских позиций.