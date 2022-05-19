На сході ЗСУ знищили 40 окупантів та 2 російські танки

Військовослужбовці Збройних сил України на Сході країни знищили 40 окупантів та два російські танки. Про це повідомляє прес-служба Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Українські захисники продовжують стримувати агресора у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Втрати ворога становлять: особового складу – 40, танків – 2, БТР – 2.

Нагадаємо, Збройні сили України, починаючи з 5 травня, у Харківській області звільнили 23 населені пункти. Водночас, російська армія намагається стримати наступ та вихід ЗСУ у державний кордон. Для цього окупанти посилили обстріл українських позицій.