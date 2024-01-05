НАПК начало проверку образа жизни президента "Энергоатома" после расследования "Схем"

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) объявило о начале осуществления мониторинга образа жизни президента "Энергоатома" Петра Котина.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, обнародовав письмо от НАПК.

В письме отмечается, что Национальное агентство осуществляет мониторинг образа жизни субъектов декларирования на основании информации, полученной от физических и юридических лиц, а также из медиа и других открытых источников информации, содержащих сведения о несоответствии уровня жизни субъектов декларирования задекларированному имуществу и доходам.

Письмо НАПК

Проверка начата на основании обращения народных депутатов Украины, которые ссылались на расследование проекта "Схемы".

Что выявило расследование проекта "Схемы"

Проект журналистских расследований редакции "Радио Свобода" - "Схемы" обнаружил, что 70-летняя теща президента "Энергоатома" во время войны купила дом за 7 млн гривен. Отмечается, что официально она не имела на то собственных доходов.

В двухэтажном доме площадью около 300 квадратных метров и земли под ним, с выходом к озеру, теперь живет и сам Петр Котин.

Журналисты "Схем" выяснили, что дом и земля под ним обошлись 70-летней родственнице Котина совокупно почти в 7 миллионов гривен. Из них – 6 с половиной миллионов за дом и 350 тысяч за землю. Также расследователям стало известно, что теща Котина владеет еще тремя земельными участками в другом элитном селе в Киевской области – совокупно 30 соток.

Согласно договорам купли-продажи, которые "Схемы" получили в свое распоряжение, родственница Котина приобрела все три земельных участка в один день – 2 марта 2021 года. Всего за эту недвижимость она заплатила тогда около 40 тысяч долларов (или более миллиона гривен по тогдашнему курсу).

Для приобретения всего этого имущества теща Котина не имела собственных официальных доходов, говорится в расследовании. Женщина преимущественно работала на полугосударственных предприятиях, в частности на Запорожской ТЭС. В целом с 2000 по 2009 год теща Котина получила 79 тысяч гривен зарплаты. Сейчас она, вероятно, получает пенсионные выплаты.

Ее муж, то есть тесть Котина, к выходу на пенсию – в период с 2000-го по 2009-й – получил 128 тысяч гривен зарплаты. Жена Котина Наталья, согласно публичным декларациям президента "Энергоатома", не имела ни сбережений, ни заработной платы, чтобы помочь своей матери купить все это имущество.

В комментарии "Схемам" президент "Энергоатома" сообщил, что средства для покупки недвижимости его теща собрала из разных источников. Это были собственные сбережения, переданные на хранение наличные деньги от родственников и займ из расчета будущей продажи имущества, которое сейчас находится в оккупации.