НАЗК почало перевірку способу життя президента "Енергоатому" після розслідування "Схем"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оголосило про початок здійснення моніторингу способу життя президента "Енергоатому" Петра Котіна.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, оприлюднивши лист від НАЗК.

У листі зазначається, що Національне агентство здійснює моніторинг способу життя суб'єктів декларування на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із медіа та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб'єктів декларування задекларованим ними майну і доходам.

Лист НАЗК

Перевірку розпочато на підставі звернення народних депутатів України, які посилалися на розслідування проєкту "Схеми".

Що виявило розслідування проєкту "Схеми"

Проєкт журналістських розслідувань редакції "Радіо Свобода" – "Схеми", виявив, що 70-річна теща президента "Енергоатома" під час війни купила будинок за 7 млн гривень. Зазначається, що офіційно вона не мала на те власних доходів.

У двоповерховому будинку площею майже 300 квадратних метрів та землі під ним, з виходом до озера, тепер мешкає і сам Петро Котін.

Журналісти "Схем" з'ясували, що будинок та земля під ним обійшлися 70-річній родичці Котіна сукупно майже у 7 мільйонів гривень. З них – 6 з половиною мільйонів за дім і 350 тисяч за землю. Також розслідувачам стало відомо, що теща Котіна володіє ще трьома земельними ділянками в іншому елітному селі у Київській області – сукупно 30 соток.

Згідно з договорами купівлі-продажу, які "Схеми" отримали у своє розпорядження, родичка Котіна придбала всі три земельні ділянки в один день – 2-го березня 2021 року. Усього за цю нерухомість вона заплатила тоді близько 40 тисяч доларів (або понад мільйон гривень за тодішнім курсом).

Для придбання всього цього майна теща Котіна не мала власних офіційних доходів, йдеться у розслідуванні. Жінка переважно працювала на напівдержавних підприємствах, зокрема, на Запорізькій ТЕС. Загалом з 2000-го по 2009-й рік теща Котіна отримала 79 тисяч гривень зарплати. Зараз вона, ймовірно, отримує пенсійні виплати.

Її чоловік, тобто тесть Котіна, до виходу на пенсію – у період з 2000-го по 2009-й – отримав 128 тисяч гривень зарплати. Дружина Котіна Наталія, відповідно до публічних декларацій президента "Енергоатома", не мала ані заощаджень, ані заробітної плати, щоб допомогти своїй матері купити все це майно.

У коментарі "Схемам" президент "Енергоатома" повідомив, що кошти для купівлі нерухомості його теща зібрала з різних джерел. Це були власні заощадження, передана на зберігання готівка від родичів та займ із розрахунку майбутнього продажу майна, що нині перебуває в окупації.