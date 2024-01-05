Народного депутата Марьяну Безуглую уволили с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности

Народного депутата от партии "Слуга народа" Марьяну Безуглую отозвали с должности заместителя председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал депутат ВР Вадим Ивченко, добавив, что он проголосовал "За".

"Сегодня Комитет по вопросам безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета. Я лично лично голосовал "за". Считаю, что в Верховной Раде на соответствующих должностях должны находиться люди, которые усиливают наши позиции - в политическом и информационном пространствах", - отметил нардеп.

Марьяна Безуглая уже отреагировала на новость сообщением на своей странице в соцсети:

"Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решения можно принять только голосованием в зале. Трудоголики, люблю вас:)

Отдельная "благодарность" Завитневичу, инициативно поставившему на голосование такую рекомендацию", - написала она.

Скриншот со страницы Facebook Марьяны Безуглой

Народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что комитет ВР по вопросам обороны сегодня принял решение отозвать Марьяну Безуглую с должности заместителя Председателя Комитета, но отметил, что такое решение требует 226+ голосов в Парламенте. Только после этого оно будет считаться принятым. Вместе с тем, Безуглая будет и дальше оставаться членом комитета.

Чем "отличилась" Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая в последнее время сделала несколько скандальных высказываний по поводу Главкома Валерия Залужного, из-за чего вызвала на себя волну возмущения общества и коллег по парламенту.

В частности, она заявляла, что военное командование Украины "должно уйти" из-за того, что Залужный не смог дать ответ относительно действий Украины в следующем году. Это, по словам Безуглой, стало проблемой при планировании бюджета на 2024 год.

Кроме того, она предлагала отправить на войну всех волонтеров, включая женщин, и ввести наказание для "уклонистов за рубежом".