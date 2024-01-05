Народну депутатку Мар’яну Безуглу звільнили з посади заступника голови комітету з нацбезпеки

Народну депутатку від партії "Слуга народу" Мар’яну Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету Верховної Ради з національної безпеки.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав депутат ВР Вадим Івченко, додавши, що він проголосував "За".

"Сьогодні Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету. Я, особисто, голосував "за". Вважаю, що у Верховній Раді на відповідних посадах мають знаходитися люди, які підсилюють наші позиції — в політичному та інформаційному просторах", - зауважив нардеп.

Мар’яна Безугла вже відреагувала на новину дописом на своїй сторінці у соцмережі:

"Дорогий Комітет Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі. Трудоголіки, люблю вас:)

Окрема "подяка" Завітневичу, що ініціативно поставив на голосування таку рекомендацію", - написала вона.

Скріншот зі сторінки Facebook Мар’яни Безуглої

Народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що комітет ВР по питанням оборони сьогодні прийняв рішення відкликати Марʼяну Безуглу з посади заступниці Голови Комітету, але зауважив, що таке рішення потребує 226+ голосів в Парламенті. Тільки після цього воно буде вважатися прийнятим. Разом з тим, Безугла буде і надалі залишатися членом комітету.

Чим "відзначилася" Марʼяна Безугла

Марʼяна Безугла останнім часом зробила декілька скандальних висловлювань з приводу Головкома Валерія Залужного, через що викликала на себе хвилю обурення від суспільства і колег по парламенту.

Зокрема, вона заявляла, що військове командування України "має піти" через те, що Залужний не зміг надати відповідь щодо дій України наступного року. Це, за словами Безуглої, стало проблемою при плануванні бюджету на 2024 рік.

Крім того, вона пропонувала відправити на війну всіх волонтерів, включаючи жінок, і запровадити покарання для "ухилянтів, які ховаються за кордоном".