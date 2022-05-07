Офицеров РФ отзывают с боевых позиций для участия в параде в Мариуполе

Весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск РФ снимают с боевых позиций и переводят на круглосуточную охрану российских чиновников, прибывших для участия на параде 9 мая в разрушенном Мариуполе, сообщает Главное управление разведки (ГУР).

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"Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что заставили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их (гостей из РФ - ред.) круглосуточную охрану", - говорится в сообщении.

В ГУР добавляют, что 71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновской Чеченской республики.

Напомним, чтобы провести парад 9 мая, в Мариуполе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.

В Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики РФ Сергей Кириенко.

Известно, что недавно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.