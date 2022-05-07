Офіцерів РФ відкликають з бойових позицій задля участі у параді у Маріуполі

Увесь командний склад 71 мотострілецького полку окупаційних військ РФ знімають з бойових позицій і переводять на цілодобову охорону російських чиновників, що прибули для участі на параді 9 травня у зруйнованому Маріуполі, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР).

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню (гостей з РФ, - ред.) цілодобову охорону", – йдеться у повідомленні.

В ГУР додають, що 71 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 16544) дислокується в станиці Калиновській Чеченської республіки.

Нагадаємо, що аби провести парад 9 травня, у Маріуполі проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл убитих та нерозірваних російських боєприпасів.

До Маріуполя прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко.

Відомо, що нещодавно саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.