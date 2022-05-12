ООН проголосовала за расследование нарушений РФ прав человека в Украине

Совет по правам человека (РПЛ) ООН в четверг, 12 мая, большинством голосов поддержал резолюцию о расследовании возможных нарушений Россией прав человека в Украине, о чем сообщил председатель совета Федерико Вильегас. Проголосовали за расследование 33 стран-участниц РПЧ.

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Против выступили только Китай и Эритрея. Воздержались 12 стран.

Что касается РФ, то ее исключили из РПЛ после принятия резолюции о приостановлении ее членства на специальной сессии Генассамблеи, посвященной ситуации в Украине, 7 апреля. В ООН тогда отметили, что Россия сохраняет место в совете, но лишена права голоса и выступлений.

Напомним, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека верифицировало 3496 случаев гибели и 3760 случаев ранения гражданских лиц в Украине с 4.00 24 февраля, когда началось вооруженное нападение на нее со стороны России.

Среди погибших – 1268 мужчин, 821 женщина, 76 девушек и 93 мальчика, а также 69 детей и 1169 взрослых, пол которых пока не удалось установить. Среди раненых – 537 мужчин, 407 женщин, 87 девочек и 94 мальчика.