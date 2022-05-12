ООН проголосувала за розслідування порушень РФ прав людини в Україні

Рада з прав людини (РПЛ) ООН у четвер, 12 травня, більшістю голосів підтримала резолюцію про розслідування ймовірних порушень Росією прав людини в Україні, про що повідомив голова ради Федеріко Вільєгас. Проголосували за розслідування 33 країни-учасниці РПЛ.

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Проти виступили тільки Китай та Еритрея. Утрималися 12 країн.

Що ж стосується РФ, то її виключили із РПЛ після ухвалення резолюції про призупинення її членства на спеціальній сесії Генасамблеї, присвяченій ситуації в Україні, аж 7 квітня. В ООН тоді зазначили, що Росія зберігає місце у раді, але позбавлена права голосу та виступів.

Нагадаємо, що Управління верховного комісара ООН з прав людини верифікувало 3496 випадків загибелі та 3760 випадків поранення цивільних осіб в Україні з 4:00 24 лютого, коли розпочався збройний напад на неї з боку Росії.

Серед загиблих – 1268 чоловіків, 821 жінка, 76 дівчат та 93 хлопчики, а також 69 дітей та 1169 дорослих, стать яких поки що не вдалося встановити. Серед поранених – 537 чоловіків, 407 жінок, 87 дівчаток та 94 хлопчики.