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Отсрочка и освобождение от призыва: правительство приняло изменения, касающиеся срочной службы

Кабмин, правительство
Заседание Кабинета Министров Украины. Фото: пресс-служба правительства

Кабинет министров Украины внес изменения в положение о призыве на срочную военную службу и принятии на военную службу по контракту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что теперь основанием для предоставления отсрочки от призыва на срочную службу является наличие у призывника ребенка (детей) младше 18 лет, если он воспитывает его (их) самостоятельно.

Из перечня причин для отсрочки изъяли наличие ребенка или жены с инвалидностью.

Правительство определило, что от призыва на срочную военную службу будут освобождать призывников, которые:

  • воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями;
  • имеют супругу из числа лиц с инвалидностью;
  • осуществляют уход за лицами с инвалидностью или за лицами, нуждающимися в нем.
Автор:
Артем Ющенко