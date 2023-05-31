Отсрочка и освобождение от призыва: правительство приняло изменения, касающиеся срочной службы

Кабинет министров Украины внес изменения в положение о призыве на срочную военную службу и принятии на военную службу по контракту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что теперь основанием для предоставления отсрочки от призыва на срочную службу является наличие у призывника ребенка (детей) младше 18 лет, если он воспитывает его (их) самостоятельно.

Из перечня причин для отсрочки изъяли наличие ребенка или жены с инвалидностью.

Правительство определило, что от призыва на срочную военную службу будут освобождать призывников, которые: