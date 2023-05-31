Відстрочка та звільнення від призову: уряд ухвалив зміни, які стосуються строкової служби

Кабінет міністрів України вніс зміни до положення щодо призову на строкову військову службу та прийняття на військову службу за контрактом. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що тепер підставою для надання відстрочки від призову на строкову службу є наявність в призовника дитини (дітей) віком до 18 років, якщо він виховує її (їх) самостійно.

Із переліку причин для відстрочки вилучили наявність дитини або дружини з інвалідністю.

Натомість уряд визначив, що від призову на строкову військову службу звільнятимуть призовників, які: