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Відстрочка та звільнення від призову: уряд ухвалив зміни, які стосуються строкової служби
Кабінет міністрів України вніс зміни до положення щодо призову на строкову військову службу та прийняття на військову службу за контрактом. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Зазначається, що тепер підставою для надання відстрочки від призову на строкову службу є наявність в призовника дитини (дітей) віком до 18 років, якщо він виховує її (їх) самостійно.
Із переліку причин для відстрочки вилучили наявність дитини або дружини з інвалідністю.
Натомість уряд визначив, що від призову на строкову військову службу звільнятимуть призовників, які:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- виховують дитину з тяжкими захворюваннями;
- мають дружину з числа осіб з інвалідністю;
- здійснюють догляд за особами з інвалідністю або за особами, які його потребують.