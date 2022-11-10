Пентагон: РФ потеряла в Украине 100 тысяч военнослужащих

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что, по оценкам Пентагона, ВС РФ в результате боевых действий в Украине потеряли убитыми и тяжелоранеными 100 тысяч своих военных. Об этом сообщает Reuters.

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Уточняем, что по оценкам Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 9 ноября в Украине ликвидировано 77 950 российских военных.

Кроме того, Милли на брифинге сравнил войну в Украине с Первой мировой, сказав, что в первом случае отказ от переговоров в начале конфликта привел к большим человеческим страданиям и жертвам.

"Итак, когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира... воспользуйтесь моментом", — сказал генерал в ответ на вопросы журналистов.

При этом невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.

Милли также утверждает, что некоторые признаки говорят о том, что Россия выводит свои войска из Херсона, но это может занять время.

В свою очередь, Зеленский призывает к сдержанности по поводу последних новостей на фронте, указывая, что российская армия ниоткуда не идет без сопротивления, поэтому продвижение украинских войск должно быть осторожным и медленным.

Напомним, что накануне руководство Министерства обороны России анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в том числе из областного центра.