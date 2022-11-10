Пентагон: РФ втратила в Україні 100 тисяч військовослужбовців

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що, за оцінками Пентагону, ЗС РФ внаслідок бойових дій в Україні втратили вбитими та важкопораненими 100 тисяч своїх військових. Про це повідомляє Reuters.

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Уточнюємо, що за оцінками Генштабу ЗСУ, станом на ранок 9 листопада в Україні ліквідовано 77 950 російських військових.

Крім того, Міллі під час брифінгу порівняв війну в Україні з Першою світовою, сказавши, що у першому випадку відмова від переговорів на початку конфлікту призвела до більших людських страждань та жертв.

"Тож коли є можливість вести переговори, коли можна досягти миру... скористайтеся моментом", — сказав генерал у відповідь на запитання журналістів.

При цьому неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.

Міллі також стверджує, що деякі ознаки свідчать про те, що Росія виводить свої війська з Херсона, але це може зайняти час.

В свою чергу Зеленський закликає до стриманості з приводу останніх новин на фронті, вказуючи, що російська армія нізвідки не йде без спротиву, тому просування українських військ має бути обережним і повільним.

Нагадаємо щодо цього, що напередодні керівництво Міністерства оборони Росії анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру.