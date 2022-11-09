ВСУ ударили по подразделению российских военных в Запорожской области

Вооруженные силы Украины 6 ноября нанесли удар по подразделению ВС РФ, базировавшемуся на оккупированной территории Запорожской области. Генштаб ВСУ получил подтвержденную информацию о потерях противника и сообщил об этом в своде 9 ноября.

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В результате огневого поражения позиций оккупантов украинские защитники уничтожили 15 единиц военной техники разного типа, ранили и ликвидировали до 50 оккупантов.

В течение 8 ноября украинская авиация нанесла по врагу 18 ударов. Поражены 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Силы обороны Украины в разных направлениях сбили 5 БпЛА "Ланцет" и 4 - "Орлан". Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Российские войска продолжают атаковать как на линии фронта, так и наносить удары по населенным пунктам.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - резюмировали в Генштабе, отметив, что ВСУ отражают атаки врага.

Напомним, что недавно ВСУ установили новый рекорд – за сутки ликвидировали 950 оккупантов. При этом украинские защитники продолжают освобождать территорию Украины.

Так, недавно ВСУ вытеснили врага из сел Кармазиновка и Мясожаровка Коломыйчицкой громады Сватовского района Луганской области, а также освободили село Невское Краснореченской громады и соседнее село Новосадово Лиманской громады Донецкой области.