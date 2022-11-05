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ВСУ ударили по российской переправе в Херсонской области: уничтожен буксир
Армия страны-агрессора РФ продолжает нести потери. Украинские военные ударили по российской переправе возле Антоновки в Херсонской области и уничтожили буксир оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Украины.
"По уточненной информации, 3 ноября, в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте", - говорится в сообщении.
Также, подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка. Информация о потерях живой силы врага уточняется.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, 4 ноября, в районе населенного пункта Нововасиловка Николаевской области, было уничтожено 6 топливозаправщиков противника.
Напомним, Вооруженные силы Украины ранее нанесли удар по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области, где находились россияне. По предварительной информации, ликвидировано 18 оккупантов, 2 ранены.