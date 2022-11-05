ВСУ ударили по российской переправе в Херсонской области: уничтожен буксир

Армия страны-агрессора РФ продолжает нести потери. Украинские военные ударили по российской переправе возле Антоновки в Херсонской области и уничтожили буксир оккупантов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Украины.

"По уточненной информации, 3 ноября, в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте", - говорится в сообщении.

Также, подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка. Информация о потерях живой силы врага уточняется.

Кроме того, 4 ноября, в районе населенного пункта Нововасиловка Николаевской области, было уничтожено 6 топливозаправщиков противника.

Напомним, Вооруженные силы Украины ранее нанесли удар по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области, где находились россияне. По предварительной информации, ликвидировано 18 оккупантов, 2 ранены.