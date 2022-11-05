ЗСУ вдарили по російській переправі в Херсонській області: знищено буксир

Армія країни-агресора РФ продовжує зазнавати втрат. Українські військові вдарили по російській переправі біля Антонівки в Херсонській області та знищили буксир окупантів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу України.

"За уточненою інформацією, 3 листопада, в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту", - йдеться в повідомленні.

Також, підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється.

Крім того, 4 листопада, в районі населеного пункту Нововасилівка Миколаївської області, було знищено 6 паливозаправників противника.

Нагадаємо, Збройні сили України раніше завдали удару по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області, де перебували росіяни. За попередньою інформацією, ліквідовано 18 окупантів, 2 —поранено.