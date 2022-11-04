Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Політика
Дата публікації

ЗСУ за добу знищили 840 окупантів

ЗСУ за добу знищили 840 окупантів
Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе!

Станом на 4 листопада на 254-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 74 840  осіб, що на 840 загарбників більше порівняно з попередньою добою.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 04.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу - 74840 (+840) осіб ліквідовано,
  • танків - 2750 (+16) од,
  • бойових броньованих машин - 5580 (+28) од,
  • артилерійських систем - 1772 (+17) од,
  • РСЗВ - 391 (+1) од,
  • засоби ППО - 201 (+3) од,
  • літаків - 277 (+0) од,
  • гелікоптерів - 258 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1450 (+8),
  • крилаті ракети - 397 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн -  4174 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 155 (+1).

У Генштабі повідомляють, що найбільших втрат ворожа армія зазнала на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Раніше у Головному управлянні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що більшість складу російської приватних військових компаній складають найманці з числа колишніх ув’язнених, на них також припадає найбільший відсоток загиблих.

Автор:
Світлана Манько