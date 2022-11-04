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- Політика
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ЗСУ за добу знищили 840 окупантів
Станом на 4 листопада на 254-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 74 840 осіб, що на 840 загарбників більше порівняно з попередньою добою.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 04.11 орієнтовно становлять:
- особового складу - 74840 (+840) осіб ліквідовано,
- танків - 2750 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 5580 (+28) од,
- артилерійських систем - 1772 (+17) од,
- РСЗВ - 391 (+1) од,
- засоби ППО - 201 (+3) од,
- літаків - 277 (+0) од,
- гелікоптерів - 258 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1450 (+8),
- крилаті ракети - 397 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4174 (+12) од,
- спеціальна техніка - 155 (+1).
У Генштабі повідомляють, що найбільших втрат ворожа армія зазнала на Лиманському та Авдіївському напрямках.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Раніше у Головному управлянні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що більшість складу російської приватних військових компаній складають найманці з числа колишніх ув’язнених, на них також припадає найбільший відсоток загиблих.